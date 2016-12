“La Saga du Rock à Strasbourg et sa Région/ 1960-2015” par Jean-Paul Demeusy

Disponible en librairie à partir du 25 novembre 2016 : “La Saga du Rock à Strasbourg et sa Région/ 1960-2015″ –

Auteur : Jean-Paul Demeusy – Éditeur : Bastian éditions – 208 pages ; 21 x 27 cm ; broché –

Prix de vente au public (TTC) : 25 €

Jean-Paul Demeusy a collecté les parcours et profils de plus de 300 formations musicales de l’univers rock à Strasbourg et ses alentours en prenant soin de noter leurs styles, leurs années de naissance et de séparation, et bien évidemment les noms des musiciens qui compos(ai)ent les groupes avec leurs instruments respectifs. Outre une présentation de chacune de ces formations, il s’est attaché à établir leur discographie et, lorsque c’était possible, d’indiquer ce qu’ils sont devenus. Il a balayé une période longue de 50 ans, de 1960 à 2015.

Outre les formations et musiciens, l’auteur a également répertorié les radios, évoquant leur naissance et leur évolution; les lieux mythiques qui ont fait l’histoire du rock dans la région (lieux de répétitions, de concerts et de rencontres autour de la musique); les émissions de télévision régionales qui mettaient en avant les musiciens; les festivals et concours qui ont permis à certains groupes de se démarquer; les labels de musique de la région et les producteurs et managers qui ont entouré les formations.

À mi-chemin entre le témoignage et l’encyclopédie, cet ouvrage atteste de la richesse de la vie musicale strasbourgeoise. Et au fil des pages, des noms nationalement voire internationalement célèbres surgissent, signe de l’importance de la capitale alsacienne dans la scène rock mondiale.

Un ouvrage richement documenté et agrémenté de plus de 400 photos.