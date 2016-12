Exposition Haguenau “Berceau des Crèches en Alsace”-Derniers jours !!

Jusqu’au 29 décembre, si cela n’est pas déjà fait, ne manquez pas de découvrir l’exposition Haguenau ” Berceau des Crèches en Alsace”, à la Chapelle des Annonciades et à l’Espace Saint Martin (centre ville de Haguenau).

La Chapelle des Annonciades accueille près d’une centaine de crèches du monde entier…

Quant à lui, l’écrin de l’Espace St Martin met en lumière la Crèche de VIC, du nom d’une ville près de Barcelone, et qui est l’œuvre de l’artiste catalan Peyre Frexès y Cabanès.

On y retrouvera également une collection exceptionnelle de « Repos de Jésus », des pièces d’art du 18e et 19e siècle –

Tarif : Billet couplé pour les deux expositions – 2€/pers (entrée gratuite pour les enfants jusqu’à 16 ans, accompagnés des parents)

Expo ouverte de 14h à 19h, encore jusqu’à ce jeudi 29 décembre. Derniers jours !!