Du 30 janvier au 03 février : Ecoutez Radio Liberté et gagnez votre entrée pour le concert de Pascal Vecca à Drusenheim

Le vendredi 10 février, à 20h, le Pôle Culturel de Drusenheim accueillera le Crooner PASCAL VECCA et son spectacle « les crooners à l’honneur ».

En digne représentant d’une nouvelle génération de crooners, Pascal Vecca, raconte leur histoire avec passion, élégance et une juste dose d’humour, en texte et en chansons, de sa voix profonde et percutante.

Accompagné par des musiciens de jazz de talent, il livre un spectacle étonnant entre concert et récit où s’entremêlent chansons de légende et anecdotes savoureuses sur les maîtres du genre.

Tarifs : 15 € pour le plein tarif // .

Réservations auprès du Pôle Culturel de Drusenheim ou via leur site Internet : www.pole-culturel-drusenheim.fr

Le téléphone 03 88 53 77 40