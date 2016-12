Du 12 au 23 décembre : restez à l’écoute et gagnez votre place pour le Cirque d’Hiver Bouglione

Du 10 décembre au 1er janvier 2017 : Le Cirque d’Hiver Bouglione est à Strasbourg

**Au parking du Zénith Europe : du 10 au 17 décembre (sam. 10/12 : 14h et 17h – dim. 11/12 : 10h et 17h – et samedi 17/12 : 14h et 17h) –

Attention : il ne reste plus beaucoup de places disponibles pour ces 3 dates.. Renseignez-vous !

**Au Parc Expo de Strasbourg / Wacken : du 23 décembre au 1er janvier 2017 –

Représentations au Wacken :

Vendredi 23/12 : 14h30 + 17h30

Samedi 24/12 : 10h30

Dimanche 25/12 : 16h

Lundi 26/12 : 14h30 et 19h30

Mardi 27/12 : 14h30 et 19h30* (*=séance tarif réduit)

Mercredi 28/12 : 14h30 et 19h30

Jeudi 29/12 : 14h30 et 19h30

Vendredi 30/12 : 14h30 et 19h30

Samedi 31/12 : 10h30 et 15h

Dimanche 1er janvier 2017 : 15h

Pour vous, le Cirque d’Hiver Bouglione de Paris a imaginé un nouveau Spectacle haut de gamme :

” Festif “ !

Un spectacle où la joie et les rires, les prouesses et l’émotion, s’unissent en un éblouissant feu d’artifice.

>Un Show extraordinaire de plus de 2 heures.

>Un grand orchestre unique en Europe !

>Plus de 70 artistes et animaux, 130 costumes, 200 projecteurs !

>La troupe des célèbres danseuses Salto Dancers.

>Des numéros inédits avec l’élite des meilleurs artistes internationaux.

>Dans un somptueux chapiteau de 1800 places confortables et numérotées.

Le Cirque Bouglione : L’idéal pour un moment merveilleux en famille !

Location des places :

à la Billetterie du Cirque (de 10h à 19h sans interruption)

et dans les points de vente habituels ainsi que sur internet www.cirquedhiver.com/reservations/

Renseignements et réservations : 0 800 746 925 (N° Vert gratuit)

Vu le succès remporté dans toutes les villes, nous vous conseillons de réserver vos places rapidement afin de ne pas manquer cet extraordinaire spectacle.