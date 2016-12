Les 2 dernières dates de Luc Arbogast avec son récital « In ecclesia – en acoustique », dans la région:

A Wissembourg, le vendredi 09 décembre à 20h30, en l’Eglise protestante St Jean

et

A Obernai, le vendredi 16 décembre à 20h30, en l’Eglise St Pierre et St Paul.

Luc Arbogast, une voix envoûtante – Un récital intimiste exceptionnel, emprunt de spiritualité –

Prix des places : 29 €

– billets en vente dans les points de ventes habituels